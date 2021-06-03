Vojvoda elogia postura do Fortaleza em clássico

Crédito: Leonardo Moreira/FEC

No primeiro duelo contra o Ceará pela Copa do Brasil, o Fortaleza arrancou um empate por 1 a 1 após sair atrás do marcador e deixou o confronto em aberto.

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Nos vestiários, o técnico Pablo Vojvoda explicou a postura do time ao longo dos 90 minutos e da dificuldade em quebrar o sistema de marcação.

‘O Fortaleza teve a posse da bola, contra um rival muito fechado. Tivemos mobilidade e versatilidade e, com posse de bola, chegando ao empate’, analisou o argentino.

Agora, o Leão deixa a Copa do Brasil de lado e foca no Brasileirão. O adversário é o Internacional e a escalação terá mudanças.