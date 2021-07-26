Vojvoda elogia desempenho defensivo do Fortaleza no duelo contra o Bragantino

Crédito: Divulgação/Ari Ferreira/Bragantino

Conhecido por ser um treinador que gosta de explorar o campo ofensivo, Pablo Vojvoda encerrou mais uma rodada do Brasileirão feliz da vida com o desempenho do time na defesa.

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Contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor do Pici não deu espaços ao Massa Bruta e saiu de campo com a vitória por 1 a 0.

‘Frente ao Fortaleza tinha um adversário muito importante, não havia perdido nenhuma partida até o momento. Não pudemos controlar o jogo através da bola, e sim controlar através da postura defensiva’.