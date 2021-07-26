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futebol

Vojvoda elogia desempenho defensivo do Fortaleza no duelo contra o Bragantino

Na Arena Castelão, o Tricolor fugiu da sua característica e apostou no jogo mais reativo para vencer o Massa Bruta...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 18:10
Crédito: Divulgação/Ari Ferreira/Bragantino
Conhecido por ser um treinador que gosta de explorar o campo ofensivo, Pablo Vojvoda encerrou mais uma rodada do Brasileirão feliz da vida com o desempenho do time na defesa.
+ Saiba como está a campanha do Fortaleza no Brasileirão através do app do LANCE!
Contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor do Pici não deu espaços ao Massa Bruta e saiu de campo com a vitória por 1 a 0.
‘Frente ao Fortaleza tinha um adversário muito importante, não havia perdido nenhuma partida até o momento. Não pudemos controlar o jogo através da bola, e sim controlar através da postura defensiva’.
Agora, o Fortaleza deixa de lado o Brasileirão e foca na Copa do Brasil. O rival do meio de semana é o CRB, na Arena Castelão.

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