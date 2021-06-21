Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vojvoda elogia a postura do Fortaleza contra o Fluminense

Treinador gostou da disposição do seu time para conseguir sair de campo com o empate...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 21:41

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 21:41

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fortaleza perdeu o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Leão ficou no empate por 1 a 1 e de quebra ficou sem a liderança do torneio nacional.
Apesar do sentimento de frustração pelo placar, o técnico Pablo Vojvoda elogiou a sua equipe, principalmente no trabalho de construção de jogadas e reação para buscar o empate.
‘Fortaleza teve mais de 60% de posse de bola. Muitas vezes é difícil encontrar espaços nas costas do adversário. Fortaleza criou mais finalizações. Acredito que o primeiro tempo teve duas situações claras, de David de cabeça e com o pé. Foram situações que poderiam ter ampliado. No segundo, a equipe respondeu diante do adversário que fechou as linhas, fechou espaço. Achei positivo que a equipe tenha conseguido abrir espaços e fazer um gol’, declarou na coletiva.
Com 11 pontos conquistados, o Fortaleza aparece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados