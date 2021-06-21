Vojvoda elogia a postura do Fortaleza contra o Fluminense

O Fortaleza perdeu o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Leão ficou no empate por 1 a 1 e de quebra ficou sem a liderança do torneio nacional.

Apesar do sentimento de frustração pelo placar, o técnico Pablo Vojvoda elogiou a sua equipe, principalmente no trabalho de construção de jogadas e reação para buscar o empate.

‘Fortaleza teve mais de 60% de posse de bola. Muitas vezes é difícil encontrar espaços nas costas do adversário. Fortaleza criou mais finalizações. Acredito que o primeiro tempo teve duas situações claras, de David de cabeça e com o pé. Foram situações que poderiam ter ampliado. No segundo, a equipe respondeu diante do adversário que fechou as linhas, fechou espaço. Achei positivo que a equipe tenha conseguido abrir espaços e fazer um gol’, declarou na coletiva.