Vojvoda é aguardado nesta sexta-feira pelo Fortaleza

A sexta-feira será de muita expectativa na torcida do Fortaleza, já que o técnico Juan Pablo Vojvoda irá desembarcar na capital cearense para iniciar a sua passagem pelo Tricolor.
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Após o sucesso no comando da Unión La Calera, a expectativa é que ele possa ter sucesso em solo brasileiro e recoloque o Leão no caminho das vitórias.
O acordo de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza é válido até dezembro e a ansiedade é muito grande dentro do clube.
Em sua primeira temporada, a meta será colocar o Tricolor na Copa Sul-Americana e desempenhar um futebol ofensivo, do jeito que a torcida gosta.