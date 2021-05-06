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futebol

Vojvoda é aguardado nesta sexta-feira pelo Fortaleza

Novo treinador chega ao novo clube nesta semana para iniciar o seu trabalho e conhecer as instalações...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:31
Crédito: Divulgação/Defensa y Justicia
A sexta-feira será de muita expectativa na torcida do Fortaleza, já que o técnico Juan Pablo Vojvoda irá desembarcar na capital cearense para iniciar a sua passagem pelo Tricolor.
+ Final da Champions com torcida? Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Após o sucesso no comando da Unión La Calera, a expectativa é que ele possa ter sucesso em solo brasileiro e recoloque o Leão no caminho das vitórias.
O acordo de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza é válido até dezembro e a ansiedade é muito grande dentro do clube.
Em sua primeira temporada, a meta será colocar o Tricolor na Copa Sul-Americana e desempenhar um futebol ofensivo, do jeito que a torcida gosta.

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