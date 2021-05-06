Vojvoda é aguardado nesta sexta-feira pelo Fortaleza

Crédito: Divulgação/Defensa y Justicia

A sexta-feira será de muita expectativa na torcida do Fortaleza, já que o técnico Juan Pablo Vojvoda irá desembarcar na capital cearense para iniciar a sua passagem pelo Tricolor.

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Após o sucesso no comando da Unión La Calera, a expectativa é que ele possa ter sucesso em solo brasileiro e recoloque o Leão no caminho das vitórias.

O acordo de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza é válido até dezembro e a ansiedade é muito grande dentro do clube.