Vojvoda conta com 'reforços' para encarar o Athletico

Crédito: Treinador vai contar com bons reforços para o Athletico (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após sofrer uma goleada no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e encara o Athletico.

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Mesmo com o calendário apertado e sem tempo para descanso, o técnico Pablo Vojvoda não pensa em poupar e vai com o que tem de melhor.

A ideia do argentino é recuperar a moral diante do torcedor e criar um clima de animação para o jogo da volta.

Retornos

No confronto do Brasileiro, Vojvoda poderá contar com Lucas Lima e David à disposição. Tinga segue fora.