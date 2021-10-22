Vojvoda conta com 'reforços' para encarar o Athletico

Após sofrer uma goleada no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e encara o Athletico.
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Mesmo com o calendário apertado e sem tempo para descanso, o técnico Pablo Vojvoda não pensa em poupar e vai com o que tem de melhor.
A ideia do argentino é recuperar a moral diante do torcedor e criar um clima de animação para o jogo da volta.
Retornos
No confronto do Brasileiro, Vojvoda poderá contar com Lucas Lima e David à disposição. Tinga segue fora.
Veja a provável escalação: Felipe Alves; Daniel Guedes (Tinga), Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Crispim; Robson e David.