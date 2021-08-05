Vojvoda alcança outra marca positiva no Fortaleza

Crédito: (Leonardo Moreira/FEC

A passagem de Pablo Vojvoda tem sido histórica no Fortaleza. Com pouco mais de três meses no cargo, o treinador não cansa de obter bons resultados e marcas importantes.

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Na tarde da última quarta-feira, Vojvoda alcançou mais um feito positivo ao colocar o time nas quartas de final da Copa do Brasil.

Após vencer o CRB na ida por 2 a 1, o Tricolor do Pici voltou a derrotar o Galo e carimbou uma vaga entre os oito melhores do torneio nacional.

O resultado iguala a temporada 2001, quando o Fortaleza chegou as quartas de final e tem como a melhor campanha na competição.