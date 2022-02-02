Você sabe? Veja quando foi o primeiro treinamento da história do São Paulo

O São Paulo relembrou uma data curiosa nesta quarta-feira (02). No dia 2 de fevereiro de 1930, há 92 anos, o Tricolor realizou o primeiro treinamento de sua história, utilizando uniformes dos antecessores AA das Palmeiras (preto) e CA Paulistano (branco). O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e refundado, após desavenças políticas que haviam levado o clube a um breve encerramento, em 16 de dezembro de 1935.
Já o primeiro jogo foi disputado no dia 16 de março de 1930, em confronto contra o Ypiranga, pelo Paulistão. O jogo terminou empatado sem gols. A primeira conquista estadual do clube foi logo no ano seguinte, em 1931.