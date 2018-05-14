Você gostou da lista do Tite? Veja o que craques do passado acharam

Tite anunciou o nome dos 23 jogadores convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo Crédito: Luciano Belford/AGIF/Lancepress

Os 23 nomes que vão defender as cores verde, amarela, azul e branco em busca do hexacampeonato já são de conhecimento público e só haverá mudanças se algum destes felizardos estiverem impedidos, por lesão ou força maior, de representarem o Brasil quando a bola rolar na Copa da Rússia, a partir do dia 14 de junho. Mas se você tivesse o poder de escalar o time brasileiro, ele seria exatamente igual ao que Tite revelou na tarde desta segunda-feira (14)?

Com certeza uma mudança ou outra poderia acontecer.O nome que causou mais polêmica tem sido o do meia Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Para ex-craques do nosso futebol nacional, Tite foi coerente, mas poderia ter levado um ou outro. Confira o que eles disseram.

Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco

"Os dois nomes que podem causar certa surpresa são Fred e Taison, apesar de já terem sido convocados antes. Senti falta do meia do Grêmio, o Arthur, que talvez poderia estar aí. O Geromel é um nome bom, que reforça esse momento de alta do Grêmio. O Titê manteve aquele base que a gente já conhecia e acho que isso vai ser importante para garantir um time entrosado, não só da parte tática."

Duílio Dias, ex-jogador e atual treinador

"Agora o que nos resta é torcer. O Tite foi coerente no que ele fez desde de quando começou a escolher os jogadores. Foi recentemente surpreendido pela lesão do Daniel Alves e a grande surpresa foi o Fred. Eu pensei que ele fosse escolher o Arthur do Grêmio, pela fase boa que ele está passando. Mas preferiu chamar o Fred. No restante do elenco acho que não teve surpresas e é esta base mesmo. Como disse no início, agora nos resta torcer. E torcer para o Neymar estar iluminado também."

Giovani Silva, ex-jogador

"Se os jogadores estiverem inteiros, como Neymar, Coutinho com a criatividade e a simplicidade que ele tem, o Brasil tem tudo para ganhar a Copa do Mundo. Mas não é fácil. Já estivemos com Seleções melhores e não ganhamos, Seleções mais simples e ganhamos. A Copa do Mundo é uma competição com jogadores europeus, todos os grandes vão tudo contra o Brasil. A França está com um time muito bom, a Inglaterra também vem bem montada. Então vamos ter essa dificuldade. Mas o Brasil está bem serviço: temos uma comissão técnica fortalecida, um treinador muito bom, temos que fazer nosso trabalho e torcer para que não exista nenhum contusão para a gente levantar essa taça.



