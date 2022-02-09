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futebol

Voando! Coutinho marca e dá duas assistências no empate do Aston Villa

Brasileiro voltou da Seleção tendo ótima atuação nesta quarta-feira, contra o Leeds United...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:49
Após brilhar pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho voltou com tudo para o Aston Villa. Nesta quarta-feira, o jogador marcou um gol e deu duas assistências no empate em 3 a 3 contra o Leeds United, pela 24ª rodada da Premier League.+ Marcas e personalidades do mundo do esporte se manifestam contra Monark; veja quem se posicionou
É apenas o terceiro jogo de Phillipe Coutinho pelo Aston Villa e o segundo gol. O primeiro foi logo na estreia, contra o Manchester United, no empate em 2 a 2. O gol do brasileiro foi o primeiro dos Villans nesta quarta-feira, em chute forte de fora da área, sem chances para o goleiro.
+ Integrante da casa de vidro é palmeirense: confira os times dos participantes do BBB 22
No entanto, o gol do brasileiro não foi suficiente para evitar o empate do Leeds no segundo tempo da partida. Nas últimas semanas, Tite foi bastante criticado por convocar Coutinho para as Eliminatórias, e o jogador respondeu dentro de campo, com boa atuação e golaço.
Crédito: PhilippeCoutinhoviveboafasenesteiníciodeano(Foto:OLISCARFF/AFP

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