Voando! Coutinho marca e dá duas assistências no empate do Aston Villa

Após brilhar pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho voltou com tudo para o Aston Villa. Nesta quarta-feira, o jogador marcou um gol e deu duas assistências no empate em 3 a 3 contra o Leeds United, pela 24ª rodada da Premier League.+ Marcas e personalidades do mundo do esporte se manifestam contra Monark; veja quem se posicionou

É apenas o terceiro jogo de Phillipe Coutinho pelo Aston Villa e o segundo gol. O primeiro foi logo na estreia, contra o Manchester United, no empate em 2 a 2. O gol do brasileiro foi o primeiro dos Villans nesta quarta-feira, em chute forte de fora da área, sem chances para o goleiro.

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No entanto, o gol do brasileiro não foi suficiente para evitar o empate do Leeds no segundo tempo da partida. Nas últimas semanas, Tite foi bastante criticado por convocar Coutinho para as Eliminatórias, e o jogador respondeu dentro de campo, com boa atuação e golaço.