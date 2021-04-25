Voando baixo na Arábia Saudita, Everton destaca melhor temporada da carreira

Crédito: (Divulgação / Al Adalah

Voando baixo no Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, falou sobre o grande momento que vive no clube árabe. Feliz com a fase especial e o crescimento que teve nos últimos meses, o jogador destacou o desejo de manter essa intensidade nos próximos jogos.

Veja o mata-mata da Champions- Essa temporada, individualmente, tem sido muito boa. Vou procurar trabalhar com ainda mais intensidade para melhorar meus números no clube e no país. Estou focado em conquistar esse objetivo - falou o atleta que atua na Arábia Saudita.

Ainda de acordo com o atleta, a ideia do elenco é terminar o ano com vitórias.