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futebol

Voando baixo na Arábia Saudita, Everton destaca melhor temporada da carreira

Atacante brasileiro foi revelado pelo Sport, e vem passando por ótimo momento no Al Adalah, da Arábia Sadita
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Publicado em 25 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 19:00
Crédito: (Divulgação / Al Adalah
Voando baixo no Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, falou sobre o grande momento que vive no clube árabe. Feliz com a fase especial e o crescimento que teve nos últimos meses, o jogador destacou o desejo de manter essa intensidade nos próximos jogos.
Veja o mata-mata da Champions- Essa temporada, individualmente, tem sido muito boa. Vou procurar trabalhar com ainda mais intensidade para melhorar meus números no clube e no país. Estou focado em conquistar esse objetivo - falou o atleta que atua na Arábia Saudita.
Ainda de acordo com o atleta, a ideia do elenco é terminar o ano com vitórias.
- Estamos lutando para encerrarmos o ano com vitórias e com boas apresentações. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível - disse o brasileiro.

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