Vizolli 'torce' para Gonzalo Carneiro renovar com o São Paulo: 'É único'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Gonzalo Carneiro vem ganhando moral com a torcida e comissão técnica do São Paulo. O uruguaio foi o escolhido para entrar no lugar do suspenso Pablo e foi bem na vitória diante do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre e correspondeu às expectativas.

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Perguntado sobre o jogador na entrevista coletiva, o técnico interino Marcos Vizolli elogiou o jogador e explicou a escolha pelo camisa 19.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- A nossa escolha em relação ao Carneiro era uma surpresa para hoje, pois como ele é um atacante de área, muito forte fisicamente, é rápido, canhoto, consegue segurar os zagueiros, a gente imaginava um jogo como aconteceu, de muito contato, trabalho físico - afirmou.

Com contrato até o final de março deste ano, Carneiro tem seu futuro indefinido no São Paulo. Vizolli disse que está na torcida para o jogador renovar com o Tricolor paulista. Não há conversas para uma possível renovação. Nesta temporada, o uruguaio fez nove jogos e marcou um gol.