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futebol

Vizolli 'torce' para Gonzalo Carneiro renovar com o São Paulo: 'É único'

Atacante tem vínculo até o final de março deste ano e ainda não há conversas para a renovação. Uruguaio ganhou moral após as partidas contra Ceará e Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:00

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Gonzalo Carneiro vem ganhando moral com a torcida e comissão técnica do São Paulo. O uruguaio foi o escolhido para entrar no lugar do suspenso Pablo e foi bem na vitória diante do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre e correspondeu às expectativas.
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Perguntado sobre o jogador na entrevista coletiva, o técnico interino Marcos Vizolli elogiou o jogador e explicou a escolha pelo camisa 19.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- A nossa escolha em relação ao Carneiro era uma surpresa para hoje, pois como ele é um atacante de área, muito forte fisicamente, é rápido, canhoto, consegue segurar os zagueiros, a gente imaginava um jogo como aconteceu, de muito contato, trabalho físico - afirmou.
Com contrato até o final de março deste ano, Carneiro tem seu futuro indefinido no São Paulo. Vizolli disse que está na torcida para o jogador renovar com o Tricolor paulista. Não há conversas para uma possível renovação. Nesta temporada, o uruguaio fez nove jogos e marcou um gol.
- Existe uma análise sendo feita por profissionais. Ele é único. Um cara de área, qualificado para ficar lá, mas que também sai da área. Então, sem dúvidas vou torcer para que seja uma novidade futura para o São Paulo - finalizou.

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