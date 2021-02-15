Vizolli sonha com título do São Paulo no Brasileiro: 'Não estamos mortos'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória contra o Grêmio por 2 a 1, de virada, fora de casa, deixou o São Paulo ainda com chances de título no Campeonato Brasileiro. Apesar da missão ser muito difícil, o elenco e a torcida são-paulina acreditam na conquista do torneio.

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Perguntado sobre o assunto na entrevista coletiva, o técnico Marcos Vizolli tratou de fazer uma analogia do time, que segundo ele, 'respira por aparelhos' na luta para conquistar o título que não vem desde 2008.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Nós não estamos mortos, nós estamos na UTI, sendo tratados pelo tubo ainda, com dificuldades, mas estamos respirando. enquanto há respiro, há esperança, sem dúvidas. Até desligarem os aparelhos, estamos respirando - afirmou o treinador interino. Sobre a vitória, Vizolli fez questão de elogiar a postura da equipe e a vontade de sair com uma vitória pela primeira vez no ano.

- Muito satisfeito por ter conseguido esse resultado junto com a equipe. Hoje eles foram muito valentes, fortes, corajosos, encaram de igual para igual uma equipe como a do Grêmio aqui no sul. É muito difícil jogar aqui, contra um time qualificadíssimo, que se ganha da gente iguala a nossa pontuação. O resultado de hoje já vinha sendo buscado há muito tempo - finalizou.