Vizolli quer usar experiência para retomar confiança do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

Bicampeão brasileiro pelo São Paulo como jogador e responsável pela formação de atletas na base do time do Morumbi, o técnico Marcos Vizolli foi escolhido para substituir Fernando Diniz até o final do Campeonato Brasileiro.

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Vizolli se diz pronto para recolocar o clube no caminho das vitórias. O treinador quer usar sua experiência no futebol para resgatar a confiança do elenco e devolver a equipe à briga pelo título nacional que não conquista desde 2008.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Meu objetivo é provar para esse grupo de jogadores que eles têm qualidade, que são talentosos e que o título ainda é possível. Se o São Paulo chegou até aqui brigando na parte de cima do campeonato, muito se deve ao que eles fizeram dentro de campo. Agora é hora de resgatar o que eles têm de bom, porque quem sabe jogar futebol não esquece de uma hora pra outra. Quem tem força, quem tem qualidade, consegue reverter qualquer momento de instabilidade - afirmou Vizolli.