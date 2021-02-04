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Vizolli quer usar experiência para retomar confiança do São Paulo

Técnico interino do Tricolor comentou sobre a preparação para comandar a equipe profissional até o final do Brasileirão. Time está sem vencer nesse ano...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 11:30

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:30

Crédito: Divulgação/São Paulo
Bicampeão brasileiro pelo São Paulo como jogador e responsável pela formação de atletas na base do time do Morumbi, o técnico Marcos Vizolli foi escolhido para substituir Fernando Diniz até o final do Campeonato Brasileiro.
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Vizolli se diz pronto para recolocar o clube no caminho das vitórias. O treinador quer usar sua experiência no futebol para resgatar a confiança do elenco e devolver a equipe à briga pelo título nacional que não conquista desde 2008.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Meu objetivo é provar para esse grupo de jogadores que eles têm qualidade, que são talentosos e que o título ainda é possível. Se o São Paulo chegou até aqui brigando na parte de cima do campeonato, muito se deve ao que eles fizeram dentro de campo. Agora é hora de resgatar o que eles têm de bom, porque quem sabe jogar futebol não esquece de uma hora pra outra. Quem tem força, quem tem qualidade, consegue reverter qualquer momento de instabilidade - afirmou Vizolli.
Vizolli é conhecido pela boa trajetória na base do São Paulo. O agora treinador do time principal coleciona bons trabalhos, títulos e, principalmente, uma série de jogadores revelados nas categorias de base, como Brenner, Gabriel Sara e Igor Gomes. -Tenho tempo de clube, experiência e muitos títulos conquistados. Conheço cada canto do São Paulo e estou em casa para desenvolver o meu trabalho. Estou acostumado a trabalhar com os jovens e sei bem como recuperar a confiança de um elenco. Já tenho em mente o que vou implantar para reencontrar o caminho das vitórias e recolocar o São Paulo na briga pelo título. Esse time já mostrou que é capaz - finalizou Vizolli.

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