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Vizolli não desiste de título brasileiro: 'Temos 15 pontos a serem disputados'

Técnico interino comentou sobre sua expectativa para dirigir o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro e não joga a toalha pelo título do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 15:31

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 15:31

Crédito: Divulgação/São Paulo
O técnico Marcos Vizolli, que comanda o São Paulo de maneira interina, comentou para o canal do clube na internet, a sua expectativa para dirigir o Tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro. O interino tratou de nçao jogar a toalha pelo título do torneio.
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- Não podemos esquecer que o campeonato ainda é longo, temos 15 pontos para serem disputados. Temos que pensar no próximo jogo. É importantíssimo, vamos atrás dos três pontos – afirmou.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Vizolli falou também sobre a relação com o coordenador técnico Muricy Ramalho, que foi tricampeão brasileiro com o São Paulo entre 2006 e 2008. P
- Muricy é fantástico, conheço ele há muito tempo. Quando eu estava na base e ele no profissional, sempre tive a oportunidade de mandar jogadores para ele, de ver jogos para ele. Tenho um conhecimento dele muito grande. Não sou menino para não ouvir os conselhos do Muricy, cara que tem conhecimento do futebol, campeão, sabe de elenco. Está me dando uma retaguarda muito grande do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Mas sempre com discernimento, muita paz, respeito e muito carinho - finalizou.
Vizolli prepara a equipe para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto colocado do torneio, com 58 pontos.

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