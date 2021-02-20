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Vizolli fala sobre chegada de Crespo e como será a transição do trabalho

Após o empate contra o Palmeiras, o treinador interino do São Paulo comentou sobre a situação do argentino e a possibilidade já testar táticas a pedido do novo técnico...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 03:15

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 03:15

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Desde a demissão de Fernando Diniz, no dia 1º de fevereiro, o treinador interino Marcos Vizolli é quem treina o São Paulo na reta final do Brasileirão. No cargo até o fim da competição, o técnico entregará o comando da equipe para Hernán Crespo, que já foi apresentado pelo Tricolor. Nesta sexta-feira, após empatar por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Morumbi, Vizolli falou, durante entrevista coletiva, sobre a chegada do argentino.Veja como o São Paulo ficou na tabela do Brasileirão! Simule a disputa pelo G4!
Ao falar da chegada do 'hermano' ao Tricolor, Vizolli teceu elogios ao novo técnico que, segundo o interino:
- O Crespo, sem dúvida, fez uma apresentação para a gente na quarta-feira. Apresentou toda a comissão, foi muito leal nas palavras, muito forte nas palavras. É um treinador que já tem, também, uma bagagem como ex-atleta e, hoje, como treinador.
Sem ter mais esperanças de título, o interino foi questionado sobre a possibilidade de já testar, nos últimos dois jogos do Brasileirão, alguma tática a pedido de Hernán Crespo. Vizolli não negou a possibilidade, mas fez questão de afirmar que, no momento, o argentino ainda resolver questões envolvendo a mudança de país.Assim, o treinador fez questão de frisar que o compromisso da comissão técnica atual é informar e preparar a comissão de Crespo, que assumirá o comando após o fim do Campeonato Brasileiro.
- Com certeza, a ideia do staff e a minha ideia é, quando nos tivermos oportunidade, passar tudo que tem de bom e de ruim. Os olhos do treinador com certeza, por ser experiente, vão tirar coisas negativas e positivas.
O São Paulo volta a campo na segunda-feira (22), às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor ainda briga por uma vaga no G4, dependendo apenas de si, enquanto a equipe carioca já está rebaixada para Série B do Brasileirão.
Hernán Crespo deve estrear no comando do São Paulo no dia 28 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela primeira rodada o Campeonato Paulista.

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