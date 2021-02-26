Vizolli fala sobre a chegada de Crespo e a necessidade de contratações

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo terminou a temporada com vitória contra o campeão brasileiro, o Flamengo, por 2 a 1, no Morumbi, em partida válida pela última rodada do Brasileirão. Em uma campanha de altos e baixos, na qual o título 'escorregou' das mãos do Tricolor, o treinador interino, Marcos Vizolli, comentou sobre o que fica de legado para a nova comissão, comandada por Hernán Crespo.Na coletiva após a vitória conta o Flamengo, Vizolli comentou sobre os pontos negativos e os positivos que serão deixados para a comissão do argentino. Segundo o interino, os pontos que precisam de melhoras serão identificados com facilidade e trabalhos por Crespo.

- Eu vou deixar só coisas positivas. As negativas são fáceis de serem detectadas, ainda mais por um treinador que foi campeão campeão agora recentemente. As coisas negativas são fáceis de serem encontradas. O dia a dia vai mostrar pra ele o que precisa se melhorar, o que precisa se buscar.

Perguntado sobre a possibilidade de contratar um novo lateral direito para suprir a saída de Juanfran, uma vez que Igor Vinícius será o único jogador da posição, Vizolli admitiu que é um das posições que precisarão ser pensadas. - É um elenco jovem, é um elenco que precisa sem dúvida de reformas, é um elenco que tem, sem dúvidas agora, somente um atleta nessa posição (lateral direita) e o Daniel, que pode fazer ali.

O interino, porém, fez questão de afirmar que essas melhorias serão apontadas por Crespo. - É uma situação de conversa, de dia a dia, de Crespo e o comando e os jogadores, pra ver se essa situação (Igor Vinícius e Daniel como as opções para a lateral) é favorável. Com certeza contratações virão e jogadores sairão. Isso faz parte de um núcleo e de um momento do futebol e a gente está preparado para tudo isso.