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futebol

Vizolli diz que Juanfran não quis ser relacionado contra o Flamengo

O treinador interino do São Paulo revelou ter conversado com o lateral um dia antes da partida e contou que o mesmo pediu para ficar de fora para não ficar no banco...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:54
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
A vitória do São Paulo em cima do Flamengo, por 2 a 1, na última quinta-feira (25), marcou não só a última partida do Tricolor na temporada quanto a única partida da equipe antes da saída de Juanfran. O lateral, porém, não jogou e sequer foi relacionado. Na coletiva após a partida, o treinador Marcos Vizolli revelou que o próprio jogador pediu para não ser relacionado para o jogo.De acordo com interino, o espanhol fez o pedido pois não queria ficar no banco em sua última partida pelo São Paulo.
- Nós acabamos o treino quarta-feira (24), e ele veio me procurar. Na verdade, eu ia deixar ele como uma suplência, e ele me procurou com muita educação, com muito respeito, e falou que não gostaria de ficar no último jogo no banco de reservas.
Vizolli afirmou, ainda, que achou justo o pedido e, por isso, deixou Juanfran de fora da partida, O treinador ainda teceu elogios ao lateral em sua passagem pelo Tricolor, e explicitou que a escolha de escalar Igor Vinícius foi por fatores táticos.
- É um grande profissional, um grande talento, ajudou o São Paulo. É um homem de um caráter também muito grande. A minha escolha pelo Igor foi porque o sistema exigia que eu colocasse alguém de muito mais profundidade, muito mais velocidade e até um pouco mais jovem, que poderia aguentar uma situação de 90 minutos do lado esquerdo do Flamengo que é muito forte.O espanhol deixa o São Paulo após 56 partidas, sem fazer nenhum gol, mas dando 9 assistências durante seu período com a camisa tricolor. Juanfran não conquistou títulos pelo clube.

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