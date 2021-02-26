Vizolli diz que Juanfran não quis ser relacionado contra o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

A vitória do São Paulo em cima do Flamengo, por 2 a 1, na última quinta-feira (25), marcou não só a última partida do Tricolor na temporada quanto a única partida da equipe antes da saída de Juanfran. O lateral, porém, não jogou e sequer foi relacionado. Na coletiva após a partida, o treinador Marcos Vizolli revelou que o próprio jogador pediu para não ser relacionado para o jogo.De acordo com interino, o espanhol fez o pedido pois não queria ficar no banco em sua última partida pelo São Paulo.

- Nós acabamos o treino quarta-feira (24), e ele veio me procurar. Na verdade, eu ia deixar ele como uma suplência, e ele me procurou com muita educação, com muito respeito, e falou que não gostaria de ficar no último jogo no banco de reservas.

Vizolli afirmou, ainda, que achou justo o pedido e, por isso, deixou Juanfran de fora da partida, O treinador ainda teceu elogios ao lateral em sua passagem pelo Tricolor, e explicitou que a escolha de escalar Igor Vinícius foi por fatores táticos.