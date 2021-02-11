Vizolli defende Volpi após falha no empate: 'Já fez muito pelo São Paulo'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comentou sobre a falha do goleiro Tiago Volpi no gol que abriu o placar para o Ceará, no empate por 1 a 1, no Morumbi. Segundo o comandante, o jogador já fez muito pelo clube e é preciso apoiá-lo neste momento.

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- Não podemos esquecer que o Volpi já fez muitos milagres para o São Paulo. É que no momento em que estamos, qualquer situação nos deixa em baixa. Nesse Brasileiro fez grandes defesas. Temos um treinador experiente de goleiros, que é o Marquinhos, que vai saber trabalhar com ele - afirmou Vizolli, em entrevista coletiva.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO treinador fez questão de ressaltar a tristeza de Volpi após o gol levado e no vestiário depois do jogo.

- Ele ficou muito triste, chateado. Com certeza, ele não vai fazer mais isso. Se fizer uma segunda vez, vai ser complicado. É triste, mas não dá para jogar a culpa em um atleta que é exemplo dentro do clube - finalizou.