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Vizolli defende Volpi após falha no empate: 'Já fez muito pelo São Paulo'

Técnico interino saiu em defesa do goleiro do Tricolor depois de falhar no gol do Ceará no empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 00:57

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 00:57

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comentou sobre a falha do goleiro Tiago Volpi no gol que abriu o placar para o Ceará, no empate por 1 a 1, no Morumbi. Segundo o comandante, o jogador já fez muito pelo clube e é preciso apoiá-lo neste momento.
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- Não podemos esquecer que o Volpi já fez muitos milagres para o São Paulo. É que no momento em que estamos, qualquer situação nos deixa em baixa. Nesse Brasileiro fez grandes defesas. Temos um treinador experiente de goleiros, que é o Marquinhos, que vai saber trabalhar com ele - afirmou Vizolli, em entrevista coletiva.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO treinador fez questão de ressaltar a tristeza de Volpi após o gol levado e no vestiário depois do jogo.
- Ele ficou muito triste, chateado. Com certeza, ele não vai fazer mais isso. Se fizer uma segunda vez, vai ser complicado. É triste, mas não dá para jogar a culpa em um atleta que é exemplo dentro do clube - finalizou.
Com o empate, o São Paulo está na quarta colocação, com 58 pontos, oito a menos que o líder Internacional. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 20h30.

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