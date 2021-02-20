Vizolli comenta sobre perda de título do São Paulo: 'Momento complicado'

O São Paulo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que tirou qualquer chance de título do Tricolor.
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Perguntado sobre os fatores que levaram o clube a estar na liderança com sete pontos de vantagem e ter perdido o posto, o técnico interino Marcos Vizolli analisou a situação.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Falei sobre isso na preleção. Uma equipe que conseguiu ser a primira colocada com sete pontos de diferença, e de repente, começou a cair. Existem vários fatores para isso ter acontecido, mas ninguém consegue citar um. Até hoje tínhamos chances de título. Fomos aguerridos, produzimos. É uma soma - disse o interino, que completou.
- Iremos conversar para não cairmos mais nessas armadilhas, de estarmos sete pontos na frente e perdermos o título. É um momento complicado, o torcedor estava esperando, acreditando, aqueles que tem muita fé. Infelizmente não conseguimos - finalizou. O São Paulo agora foca na busca pela classificação à fase de grupos da Libertadores. O Tricolor encara o Botafogo, às 20h30, na próxima segunda-feira (22), no Engenhão, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o terceiro colocado, com 63 pontos.