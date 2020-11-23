'Vizinhos' na tabela, CSA e Operário-PR se enfrentam na Série B

Crédito: Twitter Santos

Times que estão lado a lado na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA e Operário-PR se encontram na próxima terça-feira (24) às 19h15 em Maceió com objetivos bem semelhantes.

São apenas duas unidades que colocam o clube do Mutange à frente do Fantasma já que, atualmente, enquanto o Azulão tem 31 unidades e ocupa a nona colocação, o time de Ponta Grossa é o 10° com 29 pontos.

Até mesmo na sequência dos últimos cinco resultados, os times tem chegam ao confronto direto com retrospecto idêntico: duas vitórias duas derrotas e um empate, alterando apenas de que forma esses resultados se estruturaram ao longo das últimas rodadas.

A grande incerteza que pairava sobre a escalação do técnico Mozart era a presença ou não do atacante Paulo Sérgio, autor de seis gols em 14 partidas disputadas desde que chegou ao clube alagoano. Porém, o próprio jogador disse em palavras publicadas pelo portal 'ge' que não tem qualquer problema físico e tem tudo para começar entre os titulares.