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futebol

'Vizinhos' na tabela, CSA e Operário-PR se enfrentam na Série B

Apenas dois pontos separam o time alagoanos, na nona posição, do Fantasma que está em 10° lugar...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 19:46

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:46

Crédito: Twitter Santos
Times que estão lado a lado na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA e Operário-PR se encontram na próxima terça-feira (24) às 19h15 em Maceió com objetivos bem semelhantes.
São apenas duas unidades que colocam o clube do Mutange à frente do Fantasma já que, atualmente, enquanto o Azulão tem 31 unidades e ocupa a nona colocação, o time de Ponta Grossa é o 10° com 29 pontos.
Até mesmo na sequência dos últimos cinco resultados, os times tem chegam ao confronto direto com retrospecto idêntico: duas vitórias duas derrotas e um empate, alterando apenas de que forma esses resultados se estruturaram ao longo das últimas rodadas.
A grande incerteza que pairava sobre a escalação do técnico Mozart era a presença ou não do atacante Paulo Sérgio, autor de seis gols em 14 partidas disputadas desde que chegou ao clube alagoano. Porém, o próprio jogador disse em palavras publicadas pelo portal 'ge' que não tem qualquer problema físico e tem tudo para começar entre os titulares.
Já no caso do Operário-PR, desfalques não faltam ao treinador Matheus Costa. Douglas Coutinho, Douglas Santos e Jean Carlo estão com Covid-19 enquanto Clayton tem uma entorse no tornozelo e nomes como Pedro Ken e Marcelo não jogam por expulsão e terceiro amarelo, respectivamente.

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