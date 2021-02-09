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futebol

Vizeu comemora data especial diante do São Paulo

Nesta quarta-feira, o atacante do Vozão chega a marca de cinco anos como atleta profissional...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 09:14

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:14

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Nesta quarta-feira, o atacante Felipe Vizeu, do Ceará, celebra 5 anos que estreou como jogador profissional na partida diante do São Paulo, no Morumbi. Na época, em 2016, o atleta atuou na vitória do Flamengo por 5 a 0 diante da Portuguesa-RJ.
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'Muito feliz em comemorar essa marca na minha carreira. Com muito esforço, trabalho, empenho e ajuda de muita gente, cheguei até aqui. Espero poder completar muito mais feitos como esse ao longo da minha trajetória profissional', diz Vizeu.
Em dois anos de Flamengo, onde começou sua carreira, o atacante disputou 75 jogos e marcou 20 gols. No início de 2018, ele acabou se transferindo para a Udinese com contrato válido por cinco temporadas. De lá, foi emprestado ao Grêmio em 2019, e ano passado, ao Akhmat Grozny, da Rússia.
O camisa 11 chegou no final de 2020 para ser a esperança de gols do Vozão.
'Espero poder terminar essa temporada e iniciar a temporada que vem dando alegrias ao nosso torcedor e fazer muitos gols com essa camisa maravilhosa', completa.
Na atual temporada, Vizeu atuou em 11 jogos e marcou um gol. Na carreira profissional, o jogador do Ceará entrou em campo por 125 vezes e anotou 27 gols.

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