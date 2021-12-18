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Vizela x Porto: onde assistir, horário e escalações do confronto da Primeira Liga

Na briga pela liderança do Campeonato Português, Porto enfrenta o Vizela fora de casa neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 19:50

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 19:50

Neste domingo, o Vizela recebe o Porto em sua casa pela 15ª rodada da Primeira Liga Portuguesa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é vital para o Porto, que precisa da vitória para empatar na liderança com o Sporting.Veja a tabela do Português
O Vizela luta contra os times que estão perto da zona de rebaixamento da Primeira Liga. A equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Português, e soma 13 pontos, dois a mais que o Famalicão, primeiro na degola da competição.
O Porto espera somar mais três pontos neste domingo para seguir na briga pela primeira colocação da Primeira Liga. A equipe precisa vencer fora de casa para empatar em pontos com o Sporting, que venceu neste sábado e ocupa a liderança do Português.FICHA TÉCNICAVIZELA x PORTO
Data e horário: 19/12/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio do Vizela, em Vizela (POR)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
VIZELA (Treinador: Alvaro Pacheco)Charles; Kouao, Bruno Wilson, Aidara e Ofori; Marcos Paulo, Evrard e Samu; Bondoso, Zohi e Schettine.
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Uribe, Grujic e Vitinha; Otávio, Luis Díaz e Evanilson.
Crédito: PortoenfrentaoVizelapelaPrimeiraLiga(Divulgação

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