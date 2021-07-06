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Vivendo sonho de família no São Paulo, Newertton projeta decisão no Brasileiro sub-17

Jogador é um dos destaques do Tricolor, que busca o primeiro título na competição. Atacante projetou confronto contra o Fluminense, pelas quartas de final do Brasileiro 
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Publicado em 06 de Julho de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 14:12
Crédito: Divulgação / São Paulo
A promessa de Cotia, Newertton, é um dos destaques do São Paulo, que está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-17. Autor do gol tricolor na partida passada contra o Palmeiras, o jovem de 16 anos costuma atuar como ponta-esquerda. E, assim como muitos, deu os primeiros passos no futsal antes de migrar para o campo. > GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
Fã de craques como Messi, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, a joia tenta agora trilhar o próprio caminho de sucesso no clube do Morumbi. Trajetória essa que envolve também toda uma vontade de sua família.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Significa uma responsabilidade muito grande (jogar pelo São Paulo), pois representa tanto um sonho meu quanto do meu pai”, disse antes de completar. “Meu pai sempre foi torcedor do São Paulo e eu desde pequeno assistia aos jogos do time com ele. Fui crescendo e ele falava que o seu sonho era me ver no profissional deste clube - contou sobre o desejo do familiar.
Diante do prazer de defender a equipe que tanto admira, Newertton e companhia tentam agora algo inédito para o clube tricampeão mundial: vencer o Campeonato Brasileiro sub-17. Feito que esteve mais perto de ocorrer no ano passado, quando a garotada do clube do Morumbi alcançou o terceiro lugar.
No entanto, para que isso possa acontecer, o time paulista precisa superar o Fluminense na fase seguinte da competição. Em confronto que começa a ser decidido na próxima quinta-feira, em Cotia.
- Fase difícil que possui muitas equipes de qualidade, mas, vamos para cima. Os dois times são muito fortes em revelar jogadores, e como não conseguimos ganhar deles no ano passado, temos a chance de ter uma melhor sorte agora. Tenho certeza de que vai ser um jogão - finalizou a promessa do Tricolor.

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