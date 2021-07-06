Vivendo sonho de família no São Paulo, Newertton projeta decisão no Brasileiro sub-17

Crédito: Divulgação / São Paulo

A promessa de Cotia, Newertton, é um dos destaques do São Paulo, que está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-17. Autor do gol tricolor na partida passada contra o Palmeiras, o jovem de 16 anos costuma atuar como ponta-esquerda. E, assim como muitos, deu os primeiros passos no futsal antes de migrar para o campo. > GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo

Fã de craques como Messi, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, a joia tenta agora trilhar o próprio caminho de sucesso no clube do Morumbi. Trajetória essa que envolve também toda uma vontade de sua família.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Significa uma responsabilidade muito grande (jogar pelo São Paulo), pois representa tanto um sonho meu quanto do meu pai”, disse antes de completar. “Meu pai sempre foi torcedor do São Paulo e eu desde pequeno assistia aos jogos do time com ele. Fui crescendo e ele falava que o seu sonho era me ver no profissional deste clube - contou sobre o desejo do familiar.

Diante do prazer de defender a equipe que tanto admira, Newertton e companhia tentam agora algo inédito para o clube tricampeão mundial: vencer o Campeonato Brasileiro sub-17. Feito que esteve mais perto de ocorrer no ano passado, quando a garotada do clube do Morumbi alcançou o terceiro lugar.

No entanto, para que isso possa acontecer, o time paulista precisa superar o Fluminense na fase seguinte da competição. Em confronto que começa a ser decidido na próxima quinta-feira, em Cotia.