Vivendo ótimo momento na Tailândia, Samuel renova com o Buriram

Crédito: Divulgação/Buriram United

Destaque do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, renovou contrato com o clube tailandês para a próxima temporada. Feliz com a permanência no país, o jogador, que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, seu desejo é fazer uma grande época na agremiação.

- Estou muito feliz por ter confirmado minha permanência no clube. Era um desejo que tinha continuar no futebol tailandês e no Buriram, um dos grandes clubes do futebol asiático. Vou trabalhar muito para continuar honrando essa camisa até o fim. Estou muito motivado - disse.Samuel destacou a vontade de todos no Buriram em brigar por títulos na próxima temporada.