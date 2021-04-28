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futebol

Vivendo ótimo momento na Tailândia, Samuel renova com o Buriram

Atacante ex-Fluminense é um dos principais destaques da equipe
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:07
Crédito: Divulgação/Buriram United
Destaque do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, renovou contrato com o clube tailandês para a próxima temporada. Feliz com a permanência no país, o jogador, que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, seu desejo é fazer uma grande época na agremiação.
- Estou muito feliz por ter confirmado minha permanência no clube. Era um desejo que tinha continuar no futebol tailandês e no Buriram, um dos grandes clubes do futebol asiático. Vou trabalhar muito para continuar honrando essa camisa até o fim. Estou muito motivado - disse.Samuel destacou a vontade de todos no Buriram em brigar por títulos na próxima temporada.
- Sem dúvida, temos um ótimo elenco e a ideia é brigarmos por títulos na próxima temporada. Não tenho dúvidas que entraremos com tudo nas competições que disputarmos.

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