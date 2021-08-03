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futebol

Vivendo ótimo momento na Tailândia, Evson espera ano positivo no Chiamgmai United

Zagueiro brasileiro com passagem pelo Vitória vive grande momento no clube do Chiangmai United, da Tailândia
...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 15:00
Crédito: Evson é destaque do Chiangmai(Divulgação / Chiangmai
Um dos principais destaques do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue evoluindo com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele no país é consequência de um trabalho forte que tem feito.
Veja a tabela do Espanhol- Estou fazendo um trabalho muito forte aqui na Tailândia e muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no país. Venho me dedicando ao máximo para construir uma história no clube - disse o jogador brasileiro.
Segundo Evson, a equipe tailandesa tem tudo para fazer um grande ano em 2021/2022.
- Temos totais condições de fazer um ano de bons resultados. O grupo é bom, competitivo e vem trabalhando forte no dia a dia para ter uma temporada perfeita - concluiu o zagueiro destaque da equipe do Chiangmai United, clube tailandês.

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