Vivendo ótimo momento na Tailândia, Evson espera ano positivo no Chiamgmai United

Crédito: Evson é destaque do Chiangmai(Divulgação / Chiangmai

Um dos principais destaques do futebol tailandês, o zagueiro Evson segue evoluindo com a camisa do Chiangmai United. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele no país é consequência de um trabalho forte que tem feito.

Veja a tabela do Espanhol- Estou fazendo um trabalho muito forte aqui na Tailândia e muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no país. Venho me dedicando ao máximo para construir uma história no clube - disse o jogador brasileiro.

Segundo Evson, a equipe tailandesa tem tudo para fazer um grande ano em 2021/2022.