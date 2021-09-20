Vivendo ótima fase na Tailândia, Samuel foca em grande ano no Buriram

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante brasileiro Samuel revelou o desejo de todos no grupo tailandês em fazer uma grande época com a camisa do clube. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história na temporada.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e possa fazer um grande ano. Temos totais condições de fazer uma ótima temporada. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível - disse o jogador brasileiro do Buriram.