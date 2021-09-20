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futebol

Vivendo ótima fase na Tailândia, Samuel foca em grande ano no Buriram

Atacante brasileiro revelado pelo Fluminense é a esperança de gols da equipe do Buriram United, da Tailândia
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LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 18:32

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:32

Crédito: Samuel é destaque do Buriram (Divulgação / Buriram United
Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante brasileiro Samuel revelou o desejo de todos no grupo tailandês em fazer uma grande época com a camisa do clube. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história na temporada.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e possa fazer um grande ano. Temos totais condições de fazer uma ótima temporada. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível - disse o jogador brasileiro do Buriram.
Samuel ainda falou sobre seu objetivo, que é fazer um ano ainda melhor no clube tailandês.
- Vou lutar para fazer o maior número de jogos possível este ano. Quem sabe chegar perto dos quarenta jogos com a camisa do clube. Vou me dedicar para isso - concluiu Samuel.

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