Vivendo ótima fase na Tailândia, Samuel foca em crescimento do Buriram United

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel revelou o desejo de todos no grupo tailandês em continuar evoluindo na temporada. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história neste ano.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e fazer um grande ano pela frente. Vamos procurar manter essa intensidade que estamos tendo nos jogos e esse crescimento. Estamos muito motivado - disse.
Samuel ainda falou sobre seu objetivo, que é fazer um ano ainda melhor no clube.
- Estou feliz e motivado para essa sequência da temporada. Venho em um ritmo forte para continuar melhorando meus números no clube.