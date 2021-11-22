Vivendo ótima fase na Tailândia, Samuel foca em crescimento do Buriram United

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel revelou o desejo de todos no grupo tailandês em continuar evoluindo na temporada. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história neste ano.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e fazer um grande ano pela frente. Vamos procurar manter essa intensidade que estamos tendo nos jogos e esse crescimento. Estamos muito motivado - disse.