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futebol

Vivendo ótima fase na Tailândia, Samuel foca em crescimento do Buriram United

Atacante, ex-Fluminense, é a esperança de gols da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 13:57

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:57

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel revelou o desejo de todos no grupo tailandês em continuar evoluindo na temporada. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história neste ano.- Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e fazer um grande ano pela frente. Vamos procurar manter essa intensidade que estamos tendo nos jogos e esse crescimento. Estamos muito motivado - disse.
Samuel ainda falou sobre seu objetivo, que é fazer um ano ainda melhor no clube.
- Estou feliz e motivado para essa sequência da temporada. Venho em um ritmo forte para continuar melhorando meus números no clube.
Crédito: SamuelvivebommomentocomacamisadoBuriramUnited(Divulgação/BuriramUnited

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