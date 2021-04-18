Vivendo grande momento no Bnei Yehuda, Allyson espera boa sequência na reta final da temporada

Um dos nomes em destaque do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson quer uma boa sequência da equipe na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador, a meta de todos é vencer o máximo de jogos possível para encerrar bem o ano.
- Queremos encerrar esta temporada com bons resultados e com a equipe atuando em alto nível. O grupo vem trabalhando muito para que isso aconteça nestas próximas semanas. Esse é o obejtivo.Allyson ainda falou sobre o bom momento individual que vive.
- Venho trabalhando muito para fazer uma boa reta final de temporada com o grupo também. Estou muito motivado para encerrar bem o ano - falou o jogador.