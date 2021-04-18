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Vivendo grande momento no Bnei Yehuda, Allyson espera boa sequência na reta final da temporada

Em alto nível, zagueiro garantiu motivação para conquistar objetivos...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 12:24
Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos nomes em destaque do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson quer uma boa sequência da equipe na reta final da temporada em Israel. Segundo o jogador, a meta de todos é vencer o máximo de jogos possível para encerrar bem o ano.
- Queremos encerrar esta temporada com bons resultados e com a equipe atuando em alto nível. O grupo vem trabalhando muito para que isso aconteça nestas próximas semanas. Esse é o obejtivo.Allyson ainda falou sobre o bom momento individual que vive.
- Venho trabalhando muito para fazer uma boa reta final de temporada com o grupo também. Estou muito motivado para encerrar bem o ano - falou o jogador.

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