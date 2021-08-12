VIvendo grande momento na Tailândia, Vander foca em ótimo ano no Bangkok United

No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, está focado em mais um ano no Bangkok United. Segundo o atleta, seu desejo é fazer uma grande temporada com a camisa do clube.- Esse ano tem tudo para ser ainda mais especial para mim dentro e fora de campo. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de alto nível, com ótimos números e resultados para mim e para o grupo - disse.