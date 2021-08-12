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futebol

VIvendo grande momento na Tailândia, Vander foca em ótimo ano no Bangkok United

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
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Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 14:00
Crédito: Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, está focado em mais um ano no Bangkok United. Segundo o atleta, seu desejo é fazer uma grande temporada com a camisa do clube.- Esse ano tem tudo para ser ainda mais especial para mim dentro e fora de campo. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de alto nível, com ótimos números e resultados para mim e para o grupo - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem tudo para fazer uma época perfeita.
- Temos um ótimo grupo, de alto nível, e que pode fazer um grande ano pela frente. Temos tudo para chegarmos bem em todas as competições.

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