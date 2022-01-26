Vivendo grande momento na Tailândia, Evson foca em semestre de vitórias no clube

Um dos principais nomes do futebol tailandês, o zagueiro Evson vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, a meta é continuar crescendo no país asiático.- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo nestes últimos anos aqui na Tailândia. Tem sido um período muito bom em minha vida e de crescimento na carreira. Espero continuar melhorando meus números no clube.