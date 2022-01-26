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futebol

Vivendo grande momento na Tailândia, Evson foca em semestre de vitórias no clube

Zagueiro, ex-Vitória, vive grande momento no clube
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Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 13:59
Um dos principais nomes do futebol tailandês, o zagueiro Evson vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, a meta é continuar crescendo no país asiático.- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo nestes últimos anos aqui na Tailândia. Tem sido um período muito bom em minha vida e de crescimento na carreira. Espero continuar melhorando meus números no clube.
Segundo Evson, o elenco quer fazer um semestre positivo em 2022.
- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nos próximos jogos para alcançarmos nossos objetivos nesta segunda parte do campeonato.
Crédito: EvsonbuscaboasequênciadejogosnaTailândia(Divulgação/Chiangmai

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