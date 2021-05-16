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Vivendo grande momento na Polônia, Conrado garante empenho para a próxima temporada: 'Muito focado'

No Lechia Gdansk, brasileiro teve boa temporada e disse ter tido um ano especial...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 11:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 11:08
Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Em bom momento vestindo a camisa do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, se destacou com mais um grande ano na Polônia. Segundo o jogador, essa temporada foi muito especial.
- Esse ano, mais uma vez, foi muito especial. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei na Polônia. Essa temporada foi muito boa para mim individualmente - disse.Conrado falou, ainda, sobre o desejo de continuar crescendo na Europa.
- Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números e meu desempenho em campo com a camisa do clube. Estou muito focado nisso.

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