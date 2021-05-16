Vivendo grande momento na Polônia, Conrado garante empenho para a próxima temporada: 'Muito focado'

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Em bom momento vestindo a camisa do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, se destacou com mais um grande ano na Polônia. Segundo o jogador, essa temporada foi muito especial.

- Esse ano, mais uma vez, foi muito especial. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei na Polônia. Essa temporada foi muito boa para mim individualmente - disse.Conrado falou, ainda, sobre o desejo de continuar crescendo na Europa.