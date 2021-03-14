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futebol

Vivendo grande fase no Rizespor, Fabrício Baiano espera evolução da equipe na temporada

Volante brasileiro ex-Vasco e Coritiba vem se destacando na equipe do Rizespor, no Campeonato Turco
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Publicado em 14 de Março de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 14:44
Crédito: Divulgação / Rizespor
Um dos principais nomes do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou que a equipe tem como objetivo fazer uma boa sequência nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção neste ano.
Veja a tabela do Italiano- Queremos fazer uma boa sequência nesta reta final de temporada para terminarmos ela com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado muito para encerrar o ano com ótimas exibições - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é continuar melhorando os números no clube.
- Estou trabalhando muito para continuar construindo uma história importante no clube e no futebol turco. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao país - falou o jogador.

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