Vivendo grande fase no Rizespor, Fabrício Baiano espera evolução da equipe na temporada

Crédito: Divulgação / Rizespor

Um dos principais nomes do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou que a equipe tem como objetivo fazer uma boa sequência nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção neste ano.

Veja a tabela do Italiano- Queremos fazer uma boa sequência nesta reta final de temporada para terminarmos ela com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado muito para encerrar o ano com ótimas exibições - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é continuar melhorando os números no clube.