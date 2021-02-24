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Vivendo bom momento no Real Betis, Emerson deseja voltar à Seleção e elogia Neymar

Com um gol e duas assistências na atual edição da LaLiga Santander, lateral-direito sonha em vestir a Amarelinha de novo
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:07
Crédito: Nogueira Fotos
O lateral-direito Emerson, do Real Betis, concedeu recentemente uma entrevista para a TV oficial do clube. Dentre os diversos assuntos abordados, o jogador falou sobre Neymar, Seleção Brasileira e seu bom momento vivido no futebol espanhol.
Veja a tabela do EspanholDepois de começar mal a temporada, o time comandado pelo técnico Manuel Pellegrini reagiu e atualmente ocupa o sétimo lugar na LaLiga, brigando por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.
Emerson chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, mas jogou pouco e acabou perdendo espaço com o técnico Tite. Mesmo assim, o defensor não joga a toalha e deseja voltar a vestir a Amarelinha.
- Claro, sempre vejo a imagem da minha estreia, às vezes coloco o vídeo em casa. Muitos jovens foram convocados para a Seleção, mas não jogaram. Eu fui, consegui estrear com o time principal, o que é um sonho de criança, mas quero trabalhar para estar lá mais vezes e reviver esse momento - afirmou o atleta.
Para que o jovem jogador possa voltar a jogar pelo Brasil, terá de encarar a forte competitividade da posição lateral-direita. Mesmo assim, Emerson fez elogios aos jogadores brasileiros e ao técnico Tite. Além disso, comentou sobre a relação que tem com o atacante Neymar, que vestiu a camisa do Barcelona na LaLiga entre 2013 e 2017.
- No Brasil temos muitos jogadores bons, mas sei que tenho nível para estar lá. Preciso fazer tudo aos poucos, e vou chegar lá. O técnico é muito bom, com caráter. Como uma pessoa espetacular, ele ensina muitas coisas. Tenho uma relação muito boa com o Neymar, com o Thiago Silva, e todos falam muito bem do treinador. Para mim, foi uma honra trabalhar com ele - disse.
- O Ney é um jogador que vejo desde pequeno. Não tenho uma relação constante com ele, mas sempre vejo como ele joga, transmitindo alegria e jogando futebol, adoro isso - aprendi uns dribles com ele. Dribladores no futebol de hoje são poucos, é uma coisa muito difícil, driblar não é fácil. E hoje, como o futebol é, com times compactados, você dribla um ou dois, chega o terceiro e o Ney consegue driblar. O Vinícius Júnior também tem essas características de jogadores muito técnicos - analisou Emerson.
Desde que chegou ao Real Betis, Emerson fez 64 jogos, marcou cinco gols, deu oito assistências e é um dos principais laterais-direitos da atual edição da LaLiga. Antes de defender o clube da Andaluzia, o jogador atuou no Atlético-MG no futebol brasileiro.

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