Vivendo bom momento no Real Betis, Emerson deseja voltar à Seleção e elogia Neymar

Crédito: Nogueira Fotos

O lateral-direito Emerson, do Real Betis, concedeu recentemente uma entrevista para a TV oficial do clube. Dentre os diversos assuntos abordados, o jogador falou sobre Neymar, Seleção Brasileira e seu bom momento vivido no futebol espanhol.

Veja a tabela do EspanholDepois de começar mal a temporada, o time comandado pelo técnico Manuel Pellegrini reagiu e atualmente ocupa o sétimo lugar na LaLiga, brigando por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Emerson chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, mas jogou pouco e acabou perdendo espaço com o técnico Tite. Mesmo assim, o defensor não joga a toalha e deseja voltar a vestir a Amarelinha.

- Claro, sempre vejo a imagem da minha estreia, às vezes coloco o vídeo em casa. Muitos jovens foram convocados para a Seleção, mas não jogaram. Eu fui, consegui estrear com o time principal, o que é um sonho de criança, mas quero trabalhar para estar lá mais vezes e reviver esse momento - afirmou o atleta.

Para que o jovem jogador possa voltar a jogar pelo Brasil, terá de encarar a forte competitividade da posição lateral-direita. Mesmo assim, Emerson fez elogios aos jogadores brasileiros e ao técnico Tite. Além disso, comentou sobre a relação que tem com o atacante Neymar, que vestiu a camisa do Barcelona na LaLiga entre 2013 e 2017.

- No Brasil temos muitos jogadores bons, mas sei que tenho nível para estar lá. Preciso fazer tudo aos poucos, e vou chegar lá. O técnico é muito bom, com caráter. Como uma pessoa espetacular, ele ensina muitas coisas. Tenho uma relação muito boa com o Neymar, com o Thiago Silva, e todos falam muito bem do treinador. Para mim, foi uma honra trabalhar com ele - disse.

- O Ney é um jogador que vejo desde pequeno. Não tenho uma relação constante com ele, mas sempre vejo como ele joga, transmitindo alegria e jogando futebol, adoro isso - aprendi uns dribles com ele. Dribladores no futebol de hoje são poucos, é uma coisa muito difícil, driblar não é fácil. E hoje, como o futebol é, com times compactados, você dribla um ou dois, chega o terceiro e o Ney consegue driblar. O Vinícius Júnior também tem essas características de jogadores muito técnicos - analisou Emerson.