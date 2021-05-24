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futebol

Vivendo boa fase na Tailândia, Evson espera grande ano no Chiamgmai United

Zagueiro que teve passagem pelo Vitória vive grande momento no clube no Chiamgmai United, da Tailândia
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Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:50
Crédito: Divulgação/Chiangmai
Um dos principais nomes do futebol tailandês na última época, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United, falou sobre a motivação do grupo em fazer um grande ano no país. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história nesta temporada.Nós temos um ótimo elenco, competitivo e muito forte. Tenho certeza que buscaremos grandes conquistas neste ano. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode render ao longo da temporada - disse o jogador brasileiro.
Segundo Evson, seu momento tem sido muito especial no clube tailandês do Chiangmai United.
- Desde que cheguei ao futebol tailandês as coisas estão acontecendo muito rápidas. Estou trabalhando muito para manter essa intensidade e para fazer a minha história no país - concluiu o zagueiro ex-Vitória.

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