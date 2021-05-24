Vivendo boa fase na Tailândia, Evson espera grande ano no Chiamgmai United

Um dos principais nomes do futebol tailandês na última época, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United, falou sobre a motivação do grupo em fazer um grande ano no país. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história nesta temporada.Nós temos um ótimo elenco, competitivo e muito forte. Tenho certeza que buscaremos grandes conquistas neste ano. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode render ao longo da temporada - disse o jogador brasileiro.