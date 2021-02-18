Vivendo boa fase em Portugal, Claudio Winck acredita em evolução profissional na Europa

Crédito: Reprodução / Instagram

Titular absoluto do Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck vive boa fase na equipe comandada pelo técnico brasileiro Milton Mendes. Após deixar o Vasco em setembro de 2020, o atleta, que jogou 18 dos 23 jogos da equipe da Ilha da Madeira na temporada, sendo todos como titular, falou sobre o crescimento que teve desde que desembarcou no Velho Continente.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- Cheguei a Portugal completamente focado em conquistar meu espaço e ter sequência na equipe. Os resultados de campo são decorrentes ao esforço do grupo, mas também à minha força de vontade em mostrar o quanto eu posso contribuir para a equipe - disse.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021

Com quatro assistências com a camisa do Marítimo, Claudio Winck está em quarto no ranking de jogadores com mais passes para gol no Campeonato Português.