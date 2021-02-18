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Vivendo boa fase em Portugal, Claudio Winck acredita em evolução profissional na Europa

Lateral-direito deixou o Vasco da Gama em setembro de 2020 e hoje é titular do time da Ilha da Madeira, que é comandado pelo também brasileiro Milton Mendes...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:50
Crédito: Reprodução / Instagram
Titular absoluto do Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck vive boa fase na equipe comandada pelo técnico brasileiro Milton Mendes. Após deixar o Vasco em setembro de 2020, o atleta, que jogou 18 dos 23 jogos da equipe da Ilha da Madeira na temporada, sendo todos como titular, falou sobre o crescimento que teve desde que desembarcou no Velho Continente.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Cheguei a Portugal completamente focado em conquistar meu espaço e ter sequência na equipe. Os resultados de campo são decorrentes ao esforço do grupo, mas também à minha força de vontade em mostrar o quanto eu posso contribuir para a equipe - disse.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Com quatro assistências com a camisa do Marítimo, Claudio Winck está em quarto no ranking de jogadores com mais passes para gol no Campeonato Português.
- A confiança de todos foi muito importante para mim e acredito que aqui poderei evoluir profissionalmente, sempre com o objetivo de ajudar o Marítimo dentro de campo - concluiu.

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