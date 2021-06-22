Vivendo a segunda temporada na MLS, Phelipe Megiolaro comenta: 'Estou feliz aqui'

Crédito: Divulgação/FC Dallas

Com 25 representantes brasileiros nesta edição da Major League Soccer, a temporada 2021 da liga quebrou o recorde de 2013, com o maior número de atletas canarinhos em uma única temporada. O antigo recorde tinha 22 jogadores, segundo informações do UOL Esporte.

Veja a tabela da EurocopaVivendo a segunda temporada no FC Dallas, o goleiro brasileiro Phelipe Megiolaro teve seu contrato de empréstimo prorrogado com o clube do Texas em dezembro do ano passado. O clube comandado por Luchi Gonzales joga pela conferência Oeste do torneio. Com Phelipe Megiolaro em campo, o Dallas diminuiu drasticamente a média de gols sofridos em relação ao goleiro Maurer.

Com o brasileiro defendendo a meta do clube, a média de gols sofridos é de um por jogo. Sem Phelipe Megiolaro, o Dallas tem 4 jogos e 8 gols contra, média de 2 por partida no torneio. Retornando de lesão, o goleiro tem tudo para voltar ao time titular nas próximas rodadas e adquirir a melhor forma física.

- A lesão foi um momento difícil para mim. Vim de dois bons jogos pela liga antes da contusão. Meu foco agora é recuperar o auge da forma física e buscar uma vaga no time titular. Temos muito campeonato pela frente e sei que podemos alcançar grandes objetivos - disse Phelipe.

O FC Dallas volta a campo amanhã, às 23h30 pelo horário de Brasília, contra o LAFC. Uma vitória do time do Texas pode colocar, dependendo da combinação de resultados, na oitava colocação da conferência oeste, o que daria mais margem para a equipe sonhar com os playoffs.