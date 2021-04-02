Vivendo a melhor fase da carreira, Gündogan reencontra o Borussia Dortmund pela Champions League

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O duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, nas quartas de final da Champions League, reserva um reencontro especial. Um dos principais nomes do clube inglês na atual temporada, o meio-campista Ilkay Gündogan enfrentará seu ex-time, de onde saiu em 2016 para defender os Cityzens.

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Aos 30 anos, o alemão vive o melhor momento de sua carreira e é peça fundamental da equipe de Pep Guardiola. Em 34 jogos, o camisa 8 marcou 16 gols, números que o colocam como artilheiro da equipe na temporada mesmo em um elenco com nomes como Gabriel Jesus, Agüero e Sterling.

A fase é tão boa que Gündogan foi eleito o melhor jogador do mês na Premier League duas vezes consecutivas, em janeiro e fevereiro, quando o líder do Campeonato Inglês viveu grande fase invicta. Com os dois prêmios seguidos, foi a primeira vez que o Manchester City teve um atleta a receber a honraria duas vezes sucessivas.

Não foi por falta de oportunidade, porém, que os alemães não conquistaram a Europa. Na temporada 2012/13, o Borussia Dortmund chegou à final da Champions, mas foi derrotado pelo rival Bayern de Munique por 2 a 1. O gol da vitória bávara, marcado por Robben, foi feito aos 44 minutos do segundo tempo. Gündogan foi o responsável pelo gol aurinegro cobrando pênalti.