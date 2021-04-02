Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vivendo a melhor fase da carreira, Gündogan reencontra o Borussia Dortmund pela Champions League
futebol

Vivendo a melhor fase da carreira, Gündogan reencontra o Borussia Dortmund pela Champions League

Meio-campista alemão soma, em 34 jogos na temporada, mais gols do que em cinco anos de Borussia Dortmund. Atleta é uma das esperanças do Manchester City na Champions...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 08:00
Crédito: AFP; AFP
O duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, nas quartas de final da Champions League, reserva um reencontro especial. Um dos principais nomes do clube inglês na atual temporada, o meio-campista Ilkay Gündogan enfrentará seu ex-time, de onde saiu em 2016 para defender os Cityzens.
+ City e Dortmund se enfrentam nos dias 6 e 14 de abril. Clique aqui e veja a tabela da Champions League!
Aos 30 anos, o alemão vive o melhor momento de sua carreira e é peça fundamental da equipe de Pep Guardiola. Em 34 jogos, o camisa 8 marcou 16 gols, números que o colocam como artilheiro da equipe na temporada mesmo em um elenco com nomes como Gabriel Jesus, Agüero e Sterling.
A fase é tão boa que Gündogan foi eleito o melhor jogador do mês na Premier League duas vezes consecutivas, em janeiro e fevereiro, quando o líder do Campeonato Inglês viveu grande fase invicta. Com os dois prêmios seguidos, foi a primeira vez que o Manchester City teve um atleta a receber a honraria duas vezes sucessivas.
Não foi por falta de oportunidade, porém, que os alemães não conquistaram a Europa. Na temporada 2012/13, o Borussia Dortmund chegou à final da Champions, mas foi derrotado pelo rival Bayern de Munique por 2 a 1. O gol da vitória bávara, marcado por Robben, foi feito aos 44 minutos do segundo tempo. Gündogan foi o responsável pelo gol aurinegro cobrando pênalti.
* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados