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futebol

Vitória x Operário-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h15 (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B...

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 20:47

LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 20:47
Crédito: Equipes se encaram no Barradão, neste domingo (José Tramontin/OPEC
Em situações parecidas na tabela, Vitória e Operário-PR fazem um dos dois jogos de domingo da 32ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 18h15 (de Brasília) no estádio Barradão, em Salvador.
+ Confira quais são os maiores campeões da década passada no futebol brasileiroDe um lado, o Vitória busca uma vitória para se afastar do Z-4. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição, com 36 pontos - apenas um a mais que o Náutico, 17º colocado. E a fase do Rubro-Negro baiano não é boa. Nas duas últimas rodadas, duas derrotas - para Oeste e CSA, ambas fora de casa.
Do outro, o Operário-PR quer engatar a segunda vitória consecutiva no torneio após vencer o Juventude por 3 a 0. A equipe está em 12º, com 41 pontos, e pode se afastar de vez da zona da degola em caso de novo triunfo.
+ Confira a tabela da Série B do BrasileirãoFICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 03/01/2021, às 18h15​Local: Barradão, em Salvador (BA)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)Onde ver: SporTV e Premiere
VITÓRIA (Técnico: Mazola Júnior)Yuri; Van, Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Guilherme Rend (Romisson), Lucas Cândido e Dudu; Thiago Lopes, Ewandro e Léo Ceará.
Desfalques: Alisson Farias, Ronaldo e Vico (lesionados)
OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Martín Rodríguez; Sávio, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Jiménez, Marcelo e Tomas Bastos; Douglas Coutinho, Ricardo Bueno e Rafael Oller.
Desfalques: Alex Silva, Clayton, Jean Carlo e Bonfim (lesionados)

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