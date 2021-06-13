Vitória x Operário-PR: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

Vitória e Operário-PR tentam nesta 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B se reabilitarem na competição. Ambos os times vêm de derrota dentro de casa, sendo que o Fantasma tomou uma acachapante goleada do Guarani pelo placar de 5 a 2. Já o Leão perdeu para o Náutico por 1 a 0.Apesar de não ter vencido ainda na Série B, o Vitória vem embalado para enfrentar o Operário-PR. O Leão conseguiu uma classificação heroica na Copa do Brasil no meio de semana ao derrotar o Internacional em pleno estádio Beira-Rio. O treinador Ramon Menezes comandou um treino tático neste sábado, que contou com a participação de Pedrinho e Gabriel Inocêncio. Ambos estavam se recuperando de lesão.

Mas se o Vitória vem embalado, o mesmo não pode se dizer do Operário-PR. Além da goleada contra o Bugre pela Série B e a derrota pelas semifinais do Campeonato Paranaense contra o Londrina, o time do Fantasma ainda está cheio de desfalques por conta da COVID-19 (o goleiro Simão, o lateral-esquerdo Fabiano, o meia Leandrinho e os atacantes Alemão, Jean Carlo e Rafael Oller), por lesão (zagueiro Bonfim, o meia-atacante Cleyton e o volante Marcelo Santos), por suspensão (lateral-direito Alex Silva) e até por virose (atacante Felipe Garcia).

Fato é que esse duelo de amanhã será muito interessante para ver como será o comportamento das duas equipes.

FICHA TÉCNICAVITÓRIA X OPERÁRIO-PRLocal: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 13/06/2021 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Djonaltan Costa (PA)Assistentes: Helcio Araujo e Bárbara RobertaOnde ver: Premiere

VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Pedrinho; Pablo Siles, Gabriel Bispo e Eduardo (Guilherme Santos); Catatau e Samuel.Desfalques: Ronan, Ronaldo, Guilherme Rend e Wesley.