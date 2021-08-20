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Vitória x Guarani: prováveis escalações e onde assistir

Confronto está marcado para às 16h30 (de Brasília) na cidade de Salvador...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 14:19
Crédito: Confronto acontecerá no Barradão (Pietro Carpi/Divulgação/EC Vitória
Vitória e Guarani abrirão o sábado (21) na Série B do Campeonato Brasileiro fazendo jogo da 20ª Rodada da competição, a primeira válida pelo segundo turno.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA busca do time mandante que há pouco tempo passou por mudança no comando técnico (saiu Ramon Menezes para a chegada de Wagner Lopes) é, primeiramente, quebrar o incômodo jejum de não vencer há oito partidas na temporada.
Com seis delas na Série B, a campanha da equipe se limita a tentar sair do Z4 o qual está ocupando com 16 unidades em 18º lugar, três unidades atrás do primeiro clube fora da degola, a Ponte Preta.
Já do ponto de vista do Bugre, não só o passado recente é mais positivo como o agregado da campanha proporcionam uma ótima chance ao atual sexto colocado com 30 pontos. Atrás de Sampaio Corrêa (que também tem 30) e do CRB, que tem 33, um triunfo aliado a tropeços dos dois citados podem render a entrada no cobiçado G4.FICHA TÉCNICA​VITÓRIA x GUARANI
Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 22/08/2021 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos TO)Onde assistir: SporTV e Premiere
VITÓRIA (Técnico: Wagner Lopes)
Lucas Arcanjo; Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Fernando Neto, Pablo Siles, Wesley, Soares e Marcinho; Samuel.
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)
Rafael Martins; Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu; Índio, Tony, Júlio César, Andrigo e Allan Victor; Bruno Sávio.

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