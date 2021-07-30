Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitória x Avaí: prováveis escalações e onde assistir

Confronto entre time querendo sair das imediações do Z4 contra ocupante do G4 ocorre no próximo sábado (31) em Salvador...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:41

LanceNet

Crédito: Confronto em 2020 no Barradão terminou com triunfo catarinense (Letícia Martins/EC Vitória
Vitória e Avaí fazem, no próximo sábado (31), um dos confrontos válidos pela 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro na Série B em compromisso que coloca objetivos distintos pensando a curto prazo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o time visitante vem empolgado pelo triunfo recente sobre o Remo que o colocou dentro do G4 da competição, mais precisamente na terceira posição, com 25 pontos ganhos. Podendo, inclusive, se aproveitar do confronto direto entre Coritiba e Náutico nesta sexta (30) pensando na aproximação da ponta da tabela caso também supere seu oponente.
Pelo lado do Nego, a intenção é muito clara pensando na tabela de classificação onde o time está em 15° com 12 pontos ganhos: se afastar da zona de rebaixamento.
Além disso, ganhar em casa pode significar uma dose de ânimo após o duro revés na Copa do Brasil por 3 a 0 que deixou os comandados de Ramon Menezes a beira da eliminação do torneio.FICHA TÉCNICA​VITÓRIA x AVAÍ
Local: Barradão, em Salvador Data e hora: 31/07/2021 - 16h30 (de Brasília) Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)Assistentes: Marcos Santos Vieira e Uesclei Regison Pereira dos Santos (ambos AM)Onde assistir: Premiere
VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)
Lucas Arcanjo; Mateus Moraes, Marcelo Alves e João Victor; Pedrinho, Eduardo, Pablo Siles, João Pedro e Cedric; Samuel e David.
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
Glédson; Diego Renan, Rafael Pereira, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Marcos Serrato, Vinícius Leite, Valdivia e Renato; Copete.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados