Vitória x Avaí: prováveis escalações e onde assistir

Vitória e Avaí fazem, no próximo sábado (31), um dos confrontos válidos pela 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro na Série B em compromisso que coloca objetivos distintos pensando a curto prazo. Isso porque o time visitante vem empolgado pelo triunfo recente sobre o Remo que o colocou dentro do G4 da competição, mais precisamente na terceira posição, com 25 pontos ganhos. Podendo, inclusive, se aproveitar do confronto direto entre Coritiba e Náutico nesta sexta (30) pensando na aproximação da ponta da tabela caso também supere seu oponente.
Pelo lado do Nego, a intenção é muito clara pensando na tabela de classificação onde o time está em 15° com 12 pontos ganhos: se afastar da zona de rebaixamento.
Além disso, ganhar em casa pode significar uma dose de ânimo após o duro revés na Copa do Brasil por 3 a 0 que deixou os comandados de Ramon Menezes a beira da eliminação do torneio.FICHA TÉCNICAVITÓRIA x AVAÍ
Local: Barradão, em Salvador Data e hora: 31/07/2021 - 16h30 (de Brasília) Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)Assistentes: Marcos Santos Vieira e Uesclei Regison Pereira dos Santos (ambos AM)Onde assistir: Premiere
VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)
Lucas Arcanjo; Mateus Moraes, Marcelo Alves e João Victor; Pedrinho, Eduardo, Pablo Siles, João Pedro e Cedric; Samuel e David.
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
Glédson; Diego Renan, Rafael Pereira, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Marcos Serrato, Vinícius Leite, Valdivia e Renato; Copete.