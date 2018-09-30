Vitória vence o Serra e joga por empate para chegar à final da Copa ES

Embalado pela torcida que compareceu em peso ao Salvador Costa, o Vitória venceu, de virada, o Serra por 2 a 1, na tarde deste sábado (29), na primeira partida válida pela semifinal da Copa Espírito Santo. Com o resultado, a equipe inverte a vantagem e passa a jogar por um empate na próxima sexta-feira (5), no Robertão, para chegar à grande final.



O Serra abriu o placar com gol de Rael, aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas o Vitória foi em em busca do empate. Melhor no jogo, o time de Bento Ferreira chegou a mandar uma bola no travessão aos 39, mas só empatou o marcador no primeiro minuto dos acréscimos, com gol de Nilo. Aos 37 minutos do segundo tempo, Marquinhos fez pênalti e Chiquinho converteu para garantir o triunfo alvianil.



O atacante Nilo marcou o primeiro gol do Vitória na partida Crédito: Wagner Chaló

Nós buscamos mais o resultado que a equipe do Serra, talvez seja por isso que a gente tenha sido premiado no final com essa vitória. Num jogo como esse tudo podia acontecer, mas conseguimos colocar em prática o nosso objetivo, avaliou o técnico Wesley Martinelli. A gente vai pensar bem a estratégia para o próximo jogo. Estamos com o empate a nosso favor, mas dificilmente a gente pensa em jogar para empatar. A gente sempre pensa em jogar para vencer, adiantou.

A segunda partida entre Serra e Vitória será na próxima sexta-feira (5), às 20h15, no Robertão. Quem passar, enfrenta na decisão o melhor entre Atlético Itapemirim e Real Nordeste, que empataram em 1 a 1, no Águia Branca, em jogo simultâneo ao da capital.

A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza.