Vitória vence o Rio Branco VN e garante a liderança isolada da 1ª fase

Campo encharcado, ansiedade com recorde, e um adversário embalado após goleada. Nada disso foi páreo para o Vitória-ES, que venceu com autoridade o Rio Branco VN por 2 a 0, garantiu a liderança isolada na 1ª fase do Campeonato Capixaba 2020 e, de quebra, igualou o recorde de vitórias consecutivas numa mesma edição de Estadual.
O lateral-direito Cássio participou ativamente dos dois gols, que aconteceram no 1º tempo. Aos 16 minutos, o defensor escorou de cabeça um cruzamento de Edinho e abriu o placar. E aos 25 fez o cruzamento que o zagueiro Matheus acabou tentando cortar e marcou um gol contra, definindo o placar.
Alvianil também é recordista
Ao vencer o Brancão Polenteiro, o Vitória-ES chegou a sete triunfos seguidos numa mesma edição do Campeonato Capixaba e se igualou ao Rio Branco-ES de 2015, que naquele ano também derrotou sete adversários em sequência.
Irresistível, o Vitória-ES chegou aos 21 pontos ganhos, disparou de vez na liderança isolada e abrindo oito pontos de diferença para a vice-líder Desportiva Ferroviária. E ao sofrer a sua primeira derrota na competição, o Brancão Polenteiro estacionou na 4ª posição, com 12 pontos ganhos, empatado com o Rio Branco-ES, porém atrás no número de vitórias (3 a 4).
Próximos jogos
Os dois times voltam a campo neste final de semana. O Vitória-ES entra em campo no sábado, às 15h, para enfrentar o lanterna Linhares, no Salvador Costa. Já o Rio Branco VN volta à Grande Vitória no domingo para encarar o xará Rio Branco-ES, às 15h, no Kleber Andrade, em Cariacica.