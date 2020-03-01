Vitória vence clássico contra o Rio Branco e mantém os 100%

Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

No ano passado, o Vitória-ES perdeu a invencibilidade, no Campeonato Capixaba, quando perdeu de virada para o Rio Branco-ES, com um gol do atacante Loco Abreu, no fim. Um ano depois, neste sábado, a história do Vi-Rio teve desfecho em favor do líder Alvianil. Também de virada e com um gol nos minutos finais, o time de Bento Ferreira venceu por 2 a 1, no Kleber Andrade, e manteve os 100% de aproveitamento.

Todos os três gols saíram no segundo tempo. Aos dois minutos Após um cobrança de falta, Marlon pegou a sobra e bateu cruzado. No meio da defesa, o atacante Pepeta apareceu no meio da defesa para desviar e abrir o placar.

Oito minutos despois, o Vitória chegou ao empate com o zagueiro Ewerton, aproveitando de cabeça um cruzamento de primeira de Lucas Barboza. No fim, aos 43, o Alvianil virou. Carlos Vitor deu ótimo passe por cima da zaga para o atacante Gianlucas tocar por cobertura.

Mais líder do que nunca, o Vitória-ES chegou aos 18 pontos ganhos, com 100% de aproveitamento, emendando 6 triunfos consecutivos. Já o Rio Branco perde a vice-liderança para a arquirrival Desportiva, ficando na 3ª posição com 12 pontos.