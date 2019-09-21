Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Copa Espírito Santo

Vitória vence clássico contra a Desportiva; veja rodada deste sábado

A sétima rodada da Copa Espírito Santo foi recheada de 1 a 0 no placar. Apenas o Real Noroeste goleou, fora de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2019 às 19:34

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 19:34

Thauan garantiu o triunfo do Vitória diante da Desportiva Crédito: Alberto Borém/Vitória
Com problemas de gols dos jogadores de frente, o Vitória foi ao mercado e trouxe o atacante Thauan, ex-Portuguesa. Até este sábado (21), o jogador não havia sequer entrado em campo, na Copa Espírito Santo 2019. Mas, no seu primeiro toque na bola, o jogador fez o gol que deu a vitória do Alvianil sobre a Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, no Salvador Costa. 
O gol de Thauan saiu aos 27 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Edinho. A defesa da Tiva parou no lance e o atacante apenas desviou de cabeça.
Com o triunfo, o Vitória chega aos 15 pontos, ultrapassa a Desportiva e assume a vice-liderança.
Rio Branco 1 x 0 Tupy
Com gol de Gleyson, o Rio Branco venceu o Tupy por 1 a 0, no Kleber Andrade, e se classifica para a próxima fase da Copa ES.
O Rio Branco derrotou o Tupy por 1 a 0 Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco
Serra 0 x 1 Pinheiros
O único gol da vitória por 1 a 0 diante do Serra, na casa do adversário, aconteceu após uma falha geral da defesa do Serra. O zagueiro Marquinhos demorou a despachar a bola pra frente e dentro da área acabou perdendo-a para Wagnão Balotelli, que cortou a marcação de Marco Antônio e bateu rasteirinho, no contrapé do goleiro Walter.
O Serra perdeu para o Pinheiros em casa Crédito: Rafael Chaves/Serra

Vilavelhense 0 x 4 Real Noroeste
Com mais uma vitória, o Real Noroeste se aproxima de assegurar a primeira colocação geral da Copa Espírito Santo. Na tarde deste sábado, a vítima da vez foi o Vilavelhense. Jogando no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o time de Águia Branca não deu chances e goleou o Vila, por 4 a 0.
Mesmo superior em campo, o Real abriu o placar apenas no fim do primeiro tempo. Após um cruzamento da esquerda, Waschington tentou fazer de letra, mas a bola sobrou para Warlisson marcar. Na etapa final, Warlisson recebeu de Warlei e tocou na saída de Juninho. Depois, o atacante retribuiu a assistência e deixou Warlei livre para driblar o goleiro e tocar para o fundo das redes. Antes do fim, Monga completou um cruzamento de Gabriel Júnior e deu números finais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados