Vitória trabalha de olho em confronto do estadual

Com a semana de treinos livres, o Vitória ajusta a sua preparação de olho no Vitória da Conquista, confronto que ocorre no próximo domingo.

Com a necessidade de somar pontos, o Vitória precisa sair de campo com os três pontos para entrar na zona de classificação da semi-final.

No momento, o Leão aparece na 6ª colocação, com 5 pontos conquistados, em quatro jogos.

Treino

Na última atividade, o técnico Dado Cavalcanti trabalhou o poder de finalização dos atletas e os cruzamentos, que sempre podem definir os jogos.