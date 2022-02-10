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futebol

Vitória trabalha de olho em confronto do estadual

Leão volta a campo no próximo domingo para encarar o Vitória da Conquista...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:56
Com a semana de treinos livres, o Vitória ajusta a sua preparação de olho no Vitória da Conquista, confronto que ocorre no próximo domingo.
Com a necessidade de somar pontos, o Vitória precisa sair de campo com os três pontos para entrar na zona de classificação da semi-final.
No momento, o Leão aparece na 6ª colocação, com 5 pontos conquistados, em quatro jogos.
Treino
Na última atividade, o técnico Dado Cavalcanti trabalhou o poder de finalização dos atletas e os cruzamentos, que sempre podem definir os jogos.
Crédito: VitóriaencaraoVitóriadaConquistanofimdesemana(PietroCarpi/ECVitória

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