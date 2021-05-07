Vitória terá uma longa 'folga' até a Série B

Crédito: (Letícia Martins/EC Vitória

A semana do Vitória termina de maneira movimentada e triste. De maneira inesperada, a equipe ficou e fora da semifinal do Baianão e chateou a sua torcida.

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Em meio as críticas e cobranças para que o time consiga reagir ao longo da temporada, o técnico Rodrigo Chagas vai ganhar três semanas livres no calendário até a estreia da Série B.

Com isso, a expectativa é que o time possa apresentar uma melhora e entre no torneio nacional mais encorpado para encarar os adversários.