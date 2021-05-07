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Vitória terá uma longa 'folga' até a Série B

Eliminado das competições, o Leão vai ficar três semanas sem jogar até a estreia no torneio nacional...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 17:11
Crédito: (Letícia Martins/EC Vitória
A semana do Vitória termina de maneira movimentada e triste. De maneira inesperada, a equipe ficou e fora da semifinal do Baianão e chateou a sua torcida.
+ Tchê Tchê trocou de clube: saiba por onde andam os jogadores do Audax-2016 de Fernando Diniz
Em meio as críticas e cobranças para que o time consiga reagir ao longo da temporada, o técnico Rodrigo Chagas vai ganhar três semanas livres no calendário até a estreia da Série B.
Com isso, a expectativa é que o time possa apresentar uma melhora e entre no torneio nacional mais encorpado para encarar os adversários.
Vale lembrar, que em pouco menos de quatro meses de temporada, o Leão acumulou eliminações no estadual e Copa do Nordeste.

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