Vitória terá desfalque para estreia na Copa do Nordeste

Crédito: Pietro Carpi/Vitória

A partir deste fim de semana o Vitória abre a sua campanha na Copa do Nordeste e o primeiro desafio é o Santa Cruz, no Barradão.

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Para o jogo do sábado, o técnico Rodrigo Chagas ganhou um problema na escalação. Trata-se do meia Eduardo, lesionado na região lombar. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Bahia Notícia e confirmado pela reportagem.

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