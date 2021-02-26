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futebol

Vitória terá desfalque para estreia na Copa do Nordeste

Meio-campo Eduardo sentiu dores na região lombar e desfalca o seu time diante do Santa Cruz...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:33
Crédito: Pietro Carpi/Vitória
A partir deste fim de semana o Vitória abre a sua campanha na Copa do Nordeste e o primeiro desafio é o Santa Cruz, no Barradão.
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Para o jogo do sábado, o técnico Rodrigo Chagas ganhou um problema na escalação. Trata-se do meia Eduardo, lesionado na região lombar. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Bahia Notícia e confirmado pela reportagem.
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Desempenho
Até o momento, nos dois jogos da temporada, o Vitória conseguiu um empate e um triunfo, ambos pelo Campeonato Baiano.

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