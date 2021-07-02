Vitória terá desfalque para encarar o Goiás

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória retorna aos campos no fim de semana e o rival é Goiás, que está no G-4.

Consciente que precisa dos três pontos, o técnico Ramon Menezes sabe que não pode desperdiçar pontos e promete atacar o Verdão dentro de casa.

Para o jogo em Salvador, o treinador só não poderá contar com Gabriel Bispo, que levou o terceiro amarelo diante do Botafogo. Por outro lado, ele deve promover a entrada de João Pedro.