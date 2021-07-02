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futebol

Vitória terá desfalque para encarar o Goiás

Gabriel Bispo levou o terceiro amarelo e deve ceder o seu lugar...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 09:15

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória retorna aos campos no fim de semana e o rival é Goiás, que está no G-4.
Consciente que precisa dos três pontos, o técnico Ramon Menezes sabe que não pode desperdiçar pontos e promete atacar o Verdão dentro de casa.
Para o jogo em Salvador, o treinador só não poderá contar com Gabriel Bispo, que levou o terceiro amarelo diante do Botafogo. Por outro lado, ele deve promover a entrada de João Pedro.
Após oito partidas, o Leão do Barradão se encontra na 18ª colocação do torneio, com 6 pontos.

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