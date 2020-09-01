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futebol

Vitória tenta primeiro triunfo como visitante na Série B contra o Confiança

Equipe que ainda não perdeu na segunda divisão enfrentará adversário que, além de vencer, precisa superar os desfalques...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 10:43
Crédito: Divulgação
Apesar de ainda não ter conhecido nenhum revés na atual edição da Série B do Brasileirão, o Vitória chega para o confronto diante do Confiança nessa terça-feira (1) buscando o seu primeiro triunfo atuando como visitante no torneio.
Algo que, diante da atual conjuntura de 10 pontos ganhos em oitavo lugar (apenas um atrás do Paraná), pode significar a entrada dos comandados de Bruno Pivetti no tão desejado G4.
Por sua vez, depois de ter feito uma campanha bastante animadora na Copa do Nordeste, a equipe sergipana ainda não conseguiu ganhar dentro ou fora de seus domínios e ocupa a incômoda 18ª posição com apenas três pontos. Situação essa que, apesar de ainda no início do torneio, cria preocupação para uma equipe recém-retornada ao segundo escalão do futebol nacional.
Para deixar o panorama do time Proletário ainda mais preocupante, o time não terá o goleiro Rafael Santos (dores no tendão de Aquiles), o meio-campista Amaral e o atacante Reis (suspensos pelo terceiro cartão amarelo) e também o treinador Matheus Costa. O último dos citados, aliás, é baixa por ter resultado positivo para a Covid-19.
Já do lado baiano, outros três nomes também não podem estar em campo às 21h30 no Batistão, todos eles por questão de lesão: Mauricio Ramos, Rafael Carioca e Fernando Neto.
Porém, o lateral-esquerdo Thiago Carleto está devidamente recuperado e o meio-campista Lucas Cândido tem condições burocráticas de reestrear pela equipe.

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